Duizenden betogers eisen in Amsterdam een socialer Nederland

,,De 1,9 miljard moet naar de mensen, zodat de welvaart eerlijker en socialer verdeeld wordt in Nederland. Vestigingsklimaat betekent ook goede scholen, docenten die niet omkomen in het werk, zorgpersoneel dat fatsoenlijk betaald wordt en ook dat er geen 450.000 kinderen in armoede hoeven op te groeien'', stelt de FNV. Op de Dam ,,zetten we samen de volgende stap in de beweging naar een Sociaal Nederland."



Sprekers vanuit onder meer het onderwijs en de zorg spraken de menigte al toe. Ook sprak een ex-medewerker van het failliete Slotervaartziekenhuis. Nadat alle sprekers de menigte hebben toegesproken, trekken de betogers in optocht naar het Museumplein.