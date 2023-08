Duizenden kerstboomtoppen afgeknipt in Wenum-Wiesel, kweker: ‘Het zijn geen wildvreemden geweest’

Toen Koen (17) als enige niet terugkwam op camping wisten zijn ouders: ‘We krijgen hem niet meer terug’

Het was een wandelstukje van niks, langs de provinciale weg bij het Gardameer in Italië. Maar het was donker en een fatsoenlijk pad ontbrak. De 17-jarige Koen van Keulen zag niet goed waar hij liep en maakte een fatale smak. Vijf verdrietige jaren volgen voor ouders Gertjan en Geert, die nu hun verhaal doen. ‘Dat zijn dood nu iets goeds heeft voortgebracht, betekent veel voor ons.’