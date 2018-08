Duizenden minima dreigen voordelige zorgverzekering kwijt te raken

Doel van de gemeentepolis is dat vooral mensen in de bijstand verzekerd zijn van goede zorg. Veel gemeenten springen financieel bij, het eigen risico is vaak laag of nul en de premie kan door de gemeente worden ingehouden op de bijstandsuitkering. De voorwaarden zijn per gemeente verschillend. In een aantal gevallen is de gemeentepolis ook een uitkomst voor mensen die weliswaar iets boven bijstandsniveau zitten maar hoge zorgkosten hebben, zoals pensionado’s.