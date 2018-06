'Dutchbatters laten megaclaim tegen de staat vallen'

Muizen- en ratten­plaag: ook keuken van kazerne Assen gesloten

21 juni In de defensiekantine in Assen mag door misstanden geen vers voedsel meer worden bereid. Net als in de kazerne van Amersfoort krijgen militairen daar maaltijden aangeleverd via andere kazernekeukens. Dat zei staatssecretaris Barbara Visser van Defensie vandaag in een debat met de Kamer. Volgens haar ontbreekt bij defensiecateraar Paresto een kwaliteitssysteem.