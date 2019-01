Duur foutje: ouders ‘vergeten’ twee voornamen bij geboorteaangifte

NS start proef met overlast melden via app

8:26 De NS gaat in het zuiden van het land een proef doen met het melden van overlast zoals vernielingen in de trein. Dat kan dan via een app of sms, schrijft staatssecretaris van Infrastructuur Stientje van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De proef met de ‘Treinalert’ begint in het voorjaar.