EasyJet omarmt luchtvaartadvies, KLM vindt het een gevaar voor de economie

KLM noemt het vandaag uitgebrachte advies van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) om de luchtvaart in Nederland aan banden te leggen ‘eenzijdig en onvolledig’. Volgens de grootste luchtvaartmaatschappij van ons land brengen de voorstellen die de Raad doet aan minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) de Nederlandse economie in gevaar.

Het Rli stelt dat de luchtvaart moet worden afgerekend op de bijdrage aan de vervuiling van het milieu. Dat betekent ook dat vliegen duurder moet worden. Er moet een einde komen aan de uitzonderingspositie van Schiphol en de sector moet gehouden worden aan ‘heldere grenzen voor geluid, hinder, ultrafijnstof en veiligheid’, vindt de Raad.

‘Naar onze mening ontbreekt de balans in het advies’, meldt KLM in een verklaring. ‘Het gaat volledig voorbij aan het feit dat 300.000 mensen afhankelijk zijn van de luchtvaart en dat de mainport Schiphol van groot belang is voor de Nederlandse economie.’ Het getal 300.000, dat door KLM, Schiphol en ook minister Van Nieuwenhuizen vaak wordt gebruikt, komt uit een niet openbare studie van Boston Consulting Group en McKinsey uit 2011. Andere onderzoeken, zoals die van bureau Decisio uit 2015, komen op hooguit rond de 100.000 directe en indirecte banen uit.

KLM stelt dat het ‘wereldwijd pionier’ is bij het verduurzamen van de luchtvaart. ‘Wij werken hard aan het verkleinen van onze milieuvoetafdruk. Een stop van de groei op Schiphol zal niet alleen de directe bereikbaarheid van Nederland drastisch verkleinen en de economie aantasten, maar zal ook het proces van verduurzaming van luchtvaart, met de KLM als ‘frontrunner’, doen stagneren.’

EasyJet positiever

Opvallend is dat easyJet, qua aantal vluchten na KLM de nummer twee op Schiphol, een stuk positiever is over het advies. ‘EasyJet is voorstander van slim en duurzaam luchtvaartbeleid en gaat dan ook met interesse de rapporten van Rli en PBL bekijken’, stelt de Britse lowbudgetmaatschappij in een verklaring.

EasyJet kan onder meer goed leven met het voorstel om te onderzoeken welke verbindingen van Schiphol en de regionale luchthavens echt waardevol zijn voor de welvaart van Nederland. De maatschappij steunt het ‘prikkelen van stillere en schonere vliegtuigen’, onder meer door milieuheffingen. Wel zouden de tarieven voor het gebruik van Schiphol per vliegbeweging en niet per passagier gerekend moeten worden, vindt easyJet. ‘Dit stimuleert vollere vliegtuigen. Ook is het goed om heffingen zoveel mogelijk terug te laten vloeien naar verduurzamende maatregelen binnen de luchtvaart.’

Links bolwerk

De prijsvechter distantieert zich ‘met klem van de stijl en inhoud’ van uitspraken van Frank Allard van koepelorganisatie Barin in de Telegraaf. Allard noemt het advies van de Rli een ‘overval van een links bolwerk’. Volgens de voorman van Barin, dat namens KLM, vakantievliegers en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen optreedt, is de Raad niet-onafhankelijk en herbergt die veel GroenLinks-aanhangers. De Rli laat in de Telegraaf weten dat dat niet klopt. ,,De Rli is breed samengesteld, met ook leden van het CDA en de VVD.”

KLM en easyJet benadrukken overigens beide dat Nederland het klimaatprobleem niet alleen kan oplossen. ‘Milieumaatregelen die enige impact hebben, dienen dan ook in internationaal VN-verband getroffen te worden’, stelt KLM ronduit. ‘CO2 stopt immers niet bij de grens.’