‘Echt geen idee waarom ik die zendmast in brand stak’

Het is 1 mei 2020. Nederland is in de ban van mensen die zendmasten in brand steken.T. is de eerste die terecht staat deze dinsdag. Drieëndertig zijn er tot nu toe in brand gestoken. In april 2020 was het bijna elke dag wel raak. De daders zouden complotdenkers zijn, die 5G in verband brengen met corona, stralingsziektes of een overheid die Big Brother wil spelen. Ze hebben de warme belangstelling van de gealarmeerde veiligheidsdiensten en een intensief politieonderzoek volgt.



T. heeft die lente-avond op 1 mei 2020 een beetje zitten chillen en een jointje gerookt. Daarna springt hij om 22.30 uur het hek over rond de zendmast op de parkeerplaats aan de A6. Hij spuit deodorant op de kabels, houdt er een vuurtje bij en rijdt weg.