Echtgenoot (87) verliest vrouw en zit alleen met kerst, tot de politie hem verrast

Buitenkans­je: claim jouw gratis boekje met columns van Eus

17 december Het Buitenkansje van 24 december zijn de 10 beste columns van 2020 van Eus gebundeld in een boekje. Özcan ‘Eus’ Akyol is een Nederlandse schrijver, columnist en televisiepresentator. Voor de krant schrijft hij 3x per week over wat hem bezighoudt.