Echtgenoot Halsema accepteert straf OM, zitting bij rechter van de baan

Dat heeft zijn advocaat Peter Plasman dinsdag gemeld. Documentairemaker Oey (53) kreeg in december van het OM een taakstraf van veertig uur wegens verboden wapenbezit. Volgens justitie had Oey een gas/alarmrevolver met versperde loop in bezit en had hij niet de daarvoor benodigde vergunning.

Plasman: ,,Ik heb hem geadviseerd formeel - en ongemotiveerd - verzet aan te tekenen tegen de aan hem opgelegde strafbeschikking om langer dan twee weken bedenktijd te hebben. Dat is gebeurd en cliënt heeft thans besloten om niet in verweer te gaan en de beschikking te accepteren.”

Het wapenbezit kwam aan het licht nadat hun 15-jarige zoon vorig jaar zomer met het wapen was betrapt. In een interview zei Oey dat het wapen van hem was. Het betrof volgens hem een onklaar gemaakte revolver die werd gebruikt op filmsets.

Woonschip

In juli 2019 werd de 15-jarige zoon van filmmaker Oey en Halsema aangehouden nadat hij met een paar andere jongens rotzooi had getrapt op een vervallen woonschip in Amsterdam Oost. Vlak voor zijn arrestatie gooide de jongen een wapen weg, dat een onklaar gemaakt alarmpistool bleek te zijn.