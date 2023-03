Echtpaar wint voorafgaand aan Feyenoord-wedstrijd ruim miljoen in casino: ‘Daarna naar de Kuip’

Ruimingsbe­drijf vindt lichaam van al vier weken vermiste vrouw (77) in haar woning

Een schoonmaakploeg heeft vorige week in een flatwoning in Heerlen het stoffelijk overschot van een al vier weken vermiste 77-jarige vrouw gevonden. Het lichaam van de vrouw lag in het appartement, ofschoon de hulpdiensten eerder al twee maal de woning doorzocht hadden, bevestigde een woordvoerster van de politie na berichtgeving in De Limburger.