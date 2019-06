‘Eddie Vedder op je bagagedrager; in 1992 deden veel vrouwen daar een moord voor’

Ze bleek Valeska te heten, de vrouw naar wie zanger Eddie Vedder al bijna dertig jaar naar op zoek was. Die jonge blonde vrouw die hem jaren geleden na een optreden van zijn band Pearl Jam naar zijn hotel bracht. Hij bij haar achterop de fiets, haar lange blonde haren die telkens in zijn gezicht waaiden. Bij het hotel namen ze ongemakkelijk afscheid.



Vorig week, tijdens een concert in Amsterdam, vroeg Vedder of dat meisje van toen toevallig in de zaal zat. Dat bleek niet zo te zijn, maar ze was snel genoeg opgespoord. Haar naam werd doorgegeven aan het management van Vedder, en zo zagen ze elkaar woensdagavond backstage bij zijn concert in Brussel.



Ze spraken over hun dochters die op dezelfde dag jarig bleken te zijn. Valeska was na afloop een ‘happy girl’. ,,Hij wilde gewoon bedankt zeggen.”