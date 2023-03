Edith voelde onder de douche een scherpe pijn in haar rug, even later was ze verlamd: 'Heel confronterend’

Ze weet nog precies wanneer haar lichaam het eerste signaal gaf dat er iets goed mis was. Op zondag 27 november stond Edith (54) onder de douche - ‘ik had het schuim nog in mijn haar’ - toen ze opeens een hevige pijn in haar rug voelde. „Als ik een bepaalde beweging maakte, bleef dat pijnlijk”, vertelt ze in haar kamer in revalidatiecentrum ’t Roessingh. Een paar paracetamolletjes brachten verlichting, maar niet voor lang.