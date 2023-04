Edwin (67) verdacht van jarenlang misbruik van meisje op camping: moedervlek onder zijn slip als bewijs

John S. gedroeg zich als een berekenen­de moordenaar, maar ontkent voorbereid plan: ‘Ik handelde in paniek’

Achteloos opent John S. het vuur op de eerste slachtoffers bij zorgboerderij Tro Tardi, in mei vorig jaar. Het tonen van de eerste schoten in de rechtszaal maandag zorgde voor hevige emoties bij de naasten van de slachtoffers. De zitting werd er zelfs even voor geschorst. Zelf ontkent S. die ‘berekenende moordenaar’ te zijn. ,,Ik handelde in paniek.’’