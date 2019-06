Een ayahuascatrip, doodeng lijkt het me

Burgemeester Marcouch van Arnhem wil ayahuasca-ceremonies verbieden naar aanleiding van de dood van een 31-jarige Hongaar tijdens zo’n sessie in Eersel, of all places. Laat ik nu net van het eiland komen waar de hallucinogene drank ayahuasca net zo’n must is als met een pil op de club in gaan of in witkanten jurk naar de hippiemarkt.