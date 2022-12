Een dode en een zwaargewonde bij ernstig incident in Huissen: ‘Dacht dat ik hier veilig woonde’

Er is nog een hoop onduidelijk, maar duidelijk is in ieder geval wel dat de hulpdiensten rond 00.30 uur grootschalig werden opgeroepen. Volgens een buurvrouw zouden er vijf ambulances naar de Stoeterij zijn gekomen.



Op beelden is te zien dat het in ieder geval gaat om minstens drie ambulances en drie politiewagens. De zwaargewonde is met spoed naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht.