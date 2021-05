Een duikbedrijf in de straat: ‘Ho, dacht ik, nu wordt het toch echt te bont’

frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 439. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

We hadden de hele week gravers in de straat. Moeten onderzoeken of onze huizen niet te veel verzakken. We willen er liever niet over praten. Zo bedreigend. Als ze beet hebben, kost het ons al snel een ton. Die hebben we natuurlijk niet. Moet je lenen. Alsof je nog niet genoeg leent voor zo’n huis. En dan over een tijdje komen er werkmannen die een tunnel onder je huis graven, alles een halfjaar open, vrachtwagens en cementmolens, heiers. In je huis!

Zul je zien dat we dan weer in een lockdown zitten (u dacht dat we d’r af waren? Golf zes hoor). Dus dat alles gebeurt en het dreunt en heit en je kunt je huis niet ontvluchten om naar je werk te gaan. En de kinderen zijn er de hele dag. Rampenfilm.

Nou ja, nachtmerries krijgen we d’r van. Los nog van de gedachte dat de mannen die het onderzoeken ook degenen zijn die eventueel een nieuwe fundering moeten leggen. Dus wat denkt ú dat de uitkomst van het onderzoek zal zijn?

Duikbedrijf

Maar goed. Ze hadden de straat opengebroken. Ik ging wel eens kijken. Maar je ziet natuurlijk alleen maar een graafmachine en mannen die aan het scheppen zijn en met enorme slangen grondwater wegzuigen. Op zeker moment zag ik een vent met een T-shirt van een duikbedrijf. Ho, dacht ik, nu wordt het toch echt te bont. Maar je hebt er niets over te zeggen. En maar de neiging onderdrukken om aan die gravers te vragen wat ze gevonden hebben.

Los van dat je het niet wilt weten, is er ook nog de kans dat je informatie krijgt waar je uiteindelijk niks mee kunt. Zoals bij die man die een paar weken eerder vooronderzoek deed in ons huis en uiteindelijk, omdat ik er naar vroeg, vertelde dat het van voor naar achteren een verval van 4 centimeter had. ,,Kijk maar’’, zei hij en liet een knikker rollen over de vloer van onze slaapkamer. Ja, onze kinderen vermaken zich daar alle jaren mee. ,,4 centimeter’’, zei ik, ,,valt wel mee, hè? Het huis is 100 jaar oud. Ik vind ’t niks.’’ Alsof ik de graafmachines daarmee tegen kon houden. Nul respons natuurlijk van die man.

Goed, nu gingen ze de put weer dichtgooien, trottoir teruggelegd. Er is een paar kuub zand over. Over! En dat is nog maar het begin.

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: