Een graf kost gemiddeld 3000 euro, grote verschillen per gemeente

De kosten voor een eenpersoonsgraf zijn in Nederland opgelopen tot gemiddeld bijna 3000 euro. De prijzen verschillen sterk per gemeente. Een graf is het goedkoopst in het Overijsselse Losser: 750 euro. Het duurste graf vind je in Groningen voor 8000 euro.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van uitvaartonderneming Monuta onder 1694 begraafplaatsen en 106 crematoria. ,,Prijsstijgingen kunnen erg afwijken per gemeente en het is niet helder hoe die tot stand komen. Het blijft, zelfs voor ons, een uitdaging om over heel Nederland de grafkosten inzichtelijk te maken. Iemand die hier niet dagelijks mee bezig is kan nu geen goede vergelijking maken. Dat moet anders kunnen”, zegt Quinten Fraai, directeur van Monuta.

De uitvaartonderneming stuurt het onderzoek naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het verzoek tot meer uniformiteit en transparantie in gemeentelijke grafkosten voor de consument. Gemeenten bepalen de prijs voor een graf op een gemeentelijke begraafplaats. Evenals de duur van de grafrechten, kosten voor het grafonderhoud en jaarlijkse prijsstijging.

Daarin zijn grote verschillen. Een graf op de gemeentelijke begraafplaats in Borne is bijvoorbeeld in 2020 gestegen van 1661 euro naar 1989 euro. De duurste gemeentelijke begraafplaats van Nederland is Esserveld in Groningen. Daar steeg de prijs van 7308 euro naar 8072 euro. De looptijd van een graf is er dertig jaar.



De goedkoopste begraafplaats ligt in de Overijsselse plaats Losser. Daar kost een eenpersoonsgraf met een looptijd van twintig jaar 748 euro (733 euro in 2019). Gemiddeld kost een gemeentelijk graf 3202 euro (2019: 3094 euro). Het gemiddelde van alle begraafplaatsen uit het onderzoek is 2949 euro (2019: 2855 euro).

Dit jaar kost een graf in Nederland gemiddeld 2949 euro, vorig jaar was dat nog 2855 euro. Een crematie kost gemiddeld 684 euro. In 2019 werd 67 procent van de overledenen gecremeerd.