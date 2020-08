Een heel ander corona-slachtoffer: knuffelbeer Jorrit zag geen uitweg meer

‘Ministerie en GGD wisten al dat contacton­der­zoek langer duurde’

11:53 Het ministerie van Volksgezondheid en de GGD wisten op 15 mei dat de bron- en contactonderzoeken veel meer tijd in beslag nemen dan in het opschalingsplan stond dat diezelfde dag was gepresenteerd. Het moest gemiddeld acht uur zijn en niet vijf uur, zoals in het plan stond. Dat meldt de NOS.