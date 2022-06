Een hemelse verrassing vannacht: vijf planeten op een rij

Liefhebbers van sterrenkijken mogen deze nacht in hun handen knijpen. Het is dan namelijk mogelijk om vijf planeten op een rij te zien. Voor deze bijzondere planetenparade moet je wel vroeg je bed uit.

In één lijn zijn ze rond 05.00 uur te zien: Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Het is niet ongewoon om twee of drie planeten dicht bij elkaar te zien. Maar vijf planeten op een rij? Dat is sinds december 2004 niet voorgekomen.

Het is dus een zeldzaam fenomeen. ,,De planeten bewegen op verschillende snelheden rond de zon, maar vannacht zweven ze in dezelfde baan”, zegt Reinout van Weeren van de Sterrenwacht Leiden. De snelheid waarin de planeten zich bewegen hangt af van de afstand tot de zon. Zo draait Mercurius door de korte afstand het dichtst om de zon en doet Saturnus er door de grotere afstand een stuk langer over. ,,Het gebeurt vaker dat de planeten in dezelfde baan aan de hemel staan, maar ze zijn nu ook 's nachts goed zichtbaar. Dat maakt het extra bijzonder.”

Maar hoe kan je deze planeten nu het beste bewonderen? Als eerste de wekker rond 04.00 uur zetten. ,,Het is wat vroeg, maar doordat het vroeg licht wordt is zit er niets anders op”, zegt Van Weeren. ,,Zorg dat je een vrij uitzicht hebt naar het oosten. Mercurius staat namelijk laag aan de horizon.” Ga vervolgens (eventueel met verrekijker) op zoek naar Venus en Jupiter, dat zijn de meest heldere planeten. Als je deze twee hebt gevonden, zie je de rij planeten van het noordoosten naar het zuiden. Een extra herkenningspunt is Mars, deze is namelijk te onderscheiden door een rode gloed. Een laatste houvast: de maan staat precies tussen Venus en Mars in.

Liefhebbers die vannacht een poging wagen om de rij planeten te zien, maken veel kans: Weerplaza voorspelt dat het een heldere nacht zal worden.'

