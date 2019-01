Een huisdier is net zo slecht voor het milieu als met je SUV naar Marokko

De laatste jaren is het onder hondenbezitters een trend om je hond geen brokjes van Albert Heijn meer te geven, maar verse biefstuk. En het is nu juist die biefstuk die zo vervuilend is. Wij kunnen dan wel minder vlees eten, als je de hond elke dag een stuk koe geeft, dan zet onze vegetarische levensstijl helaas weinig zoden aan de dijk. Daarbij hebben Nederlanders er een handje van hun hond, kat of paard te veel eten te geven. Naar schatting is maar liefst 35% van deze huisdieren te dik, blijkt uit onderzoek van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren.



Naast voeding zijn huisvesting en de uitwerpselen schadelijk voor het milieu. In het geval van paarden komen daar ook nog autoritten bij om het hooi van en naar de stal te vervoeren. ,,Als in de stal houtkrullen uit de omgeving gebruikt worden in plaats van stro, kan de impact al met 30 procent verminderen”, concluderen de onderzoekers.



Moeten we de hond en de kat nou maar links laten liggen, als we ons duurzame leven kracht bij willen zetten? Zo ver hoeft het nu ook weer niet te gaan, maar enige bewustwording over het verbruik van onze dieren is niet verkeerd, zegt professor Voeding Gezelschapsdieren Myriam Hesta van de Universiteit in Gent. Ze benadrukt in de Belgische krant Het Nieuwsblad dat niet overvoeden de eerste stap is om de voetafdruk te verkleinen. Daarnaast wordt aangeraden om huisdieren restvlees te geven wat bij de slager normaliter de vuilnisbak ingaat, zoals pens en hart.



Vind je de poes of hond tóch te slecht voor het milieu? Een vis of een konijn is een duurzamer alternatief. Een vis is namelijk net zo schadelijk als 14 kilometer rijden met de auto.