Een jaar na het gruwelijke vuurwerkongeluk: oud en nieuw is voor altijd anders in Swifterbant

Oud & Nieuw LIVE: Gelukkig nieuwjaar! Nieuw-Zee­land en Samoa gaan 2019 al in

14:09 Gelukkig nieuwjaar! Nou ja, bijna dan. In Nederland moeten we nog even wachten, maar in veel andere landen is het vuurwerk al de lucht in gegaan. Wat gebeurt er allemaal in binnen- en buitenland in de aanloop naar de jaarwisseling? In dit nieuwjaarsartikel tellen we af tot 00.00 uur.