Een jongen die zonder reden vermoord wordt, verdient herdacht te worden op een zuivere manier

Update Bij Aruba gecrashte legerheli­kop­ter in twee delen teruggevon­den op bodem zee

19:42 Defensie heeft de NH90-helikopter die op 19 juli bij Aruba in zee stortte en later zonk teruggevonden. Het toestel blijkt in twee delen uiteen te liggen op de bodem van de zee: één stuk bevindt zich in het water op de plek van de crash, het andere stuk werd zo'n 100 kilometer verderop aangetroffen. Bij de crash in juli kwamen twee bemanningsleden om het leven.