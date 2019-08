Een leuk introductiefeest, óók voor jongeren met een migratieachtergrond

Familie in shock na brandende kinderwa­gen met fos­for-ste­nen: ‘Het was écht kantje boord’

12 augustus Het had geen twintig seconden langer moeten duren of het was heel anders afgelopen. Zo heftig was het vuur dat gisteravond ontstond in een vakantiewoning in het Zeeuwse Nieuwvliet-Bad. Stenen met daarop fosfor vatten spontaan vlam en in no time stond de kinderwagen waarin ze lagen in brand en de woonkamer vol rook.