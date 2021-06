Één miljoen voor gouden tip: ‘Mooi initiatief, maar kijk uit voor ongezond fanatisme’

Delen per e-mail

Het torenhoge tipgeld is dus bedoeld voor het terugbrengen van het lichaam van Groen, die net in Maastricht op kamers woonde toen ze verdween. ,,Als daarbij de dader ook wordt gevonden, is dat fantastisch", zei De Vries tijdens een persconferentie. ,,Wij willen dat de ouders volgend jaar bloemen op het graf van Tanja kunnen leggen.”

Voor de inzamelingsactie is een stichting opgericht. Via een website kunnen mensen doneren, maar ook tips achterlaten. Op de eerste dag is bijna 65.000 euro binnengekomen.

De stichting wil de 1 miljoen euro binnen een jaar bij elkaar hebben. Komt de gouden tip eerder binnen, dan geldt het dan opgehaalde bedrag als beloning. Wordt er meer dan 1 miljoen euro ingezameld, dan gaat dat geld naar andere cold cases.

Bekijk hier de aankondiging van Peter R. de Vries:

Laatste strohalm

Politie en justitie staan achter het initiatief. Officier van Justitie Dave Mattheijs stelt dat de zaak-Tanja Groen wezenlijk verschilt van wel opgeloste oude zaken als die van Nicky Verstappen en Marianne Vaatstra. Er is geen lichaam, geen plaats delict, geen moordwapen, geen dna-spoor. ,,In dit onderzoek zijn we afhankelijk van een getuige die opstaat. Dit lijkt de laatste strohalm om die ene tipgever te vinden.”

Volledig scherm Corrie en Adrie Groen, de ouders van Tanja, tijdens de persconferentie. © ANP

Ook Sven Brinkhoff, hoogleraar straf- en procesrecht aan de Open Universiteit, vindt het een ‘heel goed initiatief’. Hij waarschuwt wel voor te veel hoop. Brinkhoff deed dit jaar onderzoek naar het uitloven van beloningen door de overheid. ,,Daaruit bleek geen aantoonbare relatie tussen tipgeld en de meldingsbereidheid, ook niet als de geldbedragen verhoogd werden.”

Keerzijde

De hoogleraar ziet ook de mogelijke keerzijden van extreem hoge beloningen. ,,Er kan een ongezonde bounty hunt ontstaan, waarbij mensen gelokt door het geld op eigen initiatief gaan zoeken naar sporen en mogelijke verdachten. Als mensen heel fanatiek worden, kan dat nare bijgevolgen hebben. Dat heb je gezien bij de Deventer moordzaak, of bij pedojagers. Het zou goed zijn als politie en justitie dat actief in de kiem smoren.”

Ook psychologe en criminologe Ilse van Leiden, werkzaam bij Bureau Beke, erkent dat het bounty hunter-effect door dit ‘exorbitante bedrag’ kan ontstaan. ,,Maar een effect waar je vooral op voorbereid moet zijn: een overvloed aan tips die professioneel verwerkt en nagelopen moeten worden.”

Van Leiden ziet ook de positieve kant van het initiatief: ,,Dat er aandacht is voor de zaak en er vanuit de maatschappij zelf een beroep wordt gedaan op het morele kompas van iemand met kennis van de zaak.”

Na afloop van de persconferentie spraken we de ouders van Tanja Groen. ‘Hopen dat eindelijk iemand zijn mond opent’: