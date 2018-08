Een op de vier Nederlanders slachtoffer internetfraude

Een op de vier Nederlanders is de afgelopen jaren slachtoffer geworden van internetfraude of telefonische oplichting. In totaal raakten mensen hierdoor 786 miljoen euro kwijt.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Fraudehelpdesk, een organisatie die mensen en bedrijven bewust maakt van de risico’s van digitale fraude. In het onderzoek gaf een op de vier mensen aan de afgelopen drie jaar te zijn opgelicht via internet of telefoon. Phishingmails zijn bijzonder effectief. Daar raakten slachtoffers de laatste jaren 166 miljoen euro door kwijt. Ook telecomfraude, waarbij mensen worden gebeld door zogenaamde incassobureau’s bijvoorbeeld, zijn lucratief. Daarmee werd in drie jaar tijd 126 miljoen euro losgepeuterd bij slachtoffers. Met malware, software waarmee een computer ‘op slot gezet wordt’ haalden oplichters 88 miljoen euro binnen.

Social Media

Relatief nieuw is oplichting via social media zoals Facebook en WhatsApp. Mensen krijgen dan bijvoorbeeld bericht van een winkelketen dat ze een prijs hebben gewonnen. Ze hoeven alleen maar het linkje aan te klikken en hun gegevens in te voeren. De oplichters gaan met die gegevens aan de haal en van een prijs is uiteraard geen sprake. Ook datingfraude gaat steeds vaker via social media.

Internetfraude en telefonische oplichting neemt sterk toe. Uit een onderzoek in 2014 van de Fraudehelpdesk bleek dat een op de negen mensen slachtoffer was geworden van deze vorm van oplichting.