‘Eén op tien vrouwelijke studenten slachtoffer van verkrachting tijdens studie’

Daarbuiten heeft 31 procent van de vrouwen en 11 procent van de mannen tijdens de studententijd andere ongewenste seksuele handelingen meegemaakt zoals aanraken, zoenen of betasten (van de genitaliën) zonder instemming. Meestal is de dader iemand die ze al langer kennen. De cijfers komen voort uit landelijk representatief onderzoek onder 1059 Nederlandssprekende studenten.

Bij zedenzaken is het vaak het ene woord tegen het andere: ‘Voor slachtoffers is het onbestaanbaar als hun zaak niet voor de rechter komt’

,,We zijn al een poos bezig met een campagne dat seks gebaseerd moet zijn op gelijkwaardigheid, vrijwilligheid en instemming”, vertelt directeur Dagmar Oudshoorn van Amnesty Nederland. ,,In dit onderzoek zie je bij studenten na een voorval vaak ontkenning of schuldgevoel. Slachtoffers hebben het beeld dat een verkrachting altijd gepaard moet gaan met grof geweld. Of ze hadden zelf gedronken. Maar linksom of rechtsom, seks zonder instemming - verkrachting dus - is een mensenrechtenschending.”