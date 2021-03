‘Een oplichter koopt op míjn naam en ik krijg stapels rekeningen’

Coronavirus LIVE | PostNL vaart wel bij coronacri­sis, Nederland nu bij Europese koplopers qua vaccinatie

8:01 Van hekkensluiter is Nederland inmiddels een van de koplopers in de Europese vaccinatiestatistieken. De eerste effecten worden langzaam zichtbaar. Vandaag openen de scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo weer hun deuren. Toch vreest de regio rond Alkmaar nog een zwart coronascenario. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.