Een overlijden, een scheiding, Hugo maakt voor elk afscheid een passend gedicht

De website waarop Vos (58) zich presenteert is net in de lucht, maar beroepsmatig dichten doet de Amersfoorter al langer. Behalve afscheidsdichter is hij ook congresdichter en publieksdichter. Zijn eerste afscheidsgedicht, dat werd voorgedragen tijdens een rouwdienst, schreef hij voor de jonggestorven Paula, op verzoek van een zus en een vriendin (‘je ogen zingen vriendschap/vanaf jouw eerste blik/de wereld in/en wat er ook te zeggen valt/je ogen zwijgen niet/ze spreken vriendschap’). ,,Ik heb hier bij mij thuis een gesprek met hen gehad. Mijn eerste vraag is dan ‘waarover moet het gaan?’. Dat gesprek is misschien nog wel waardevoller dan het gedicht. Dat is het eindproduct, een aandenken.’’