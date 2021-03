Een prik en een portie opluchting als mooiste verjaardagscadeau ooit

Alle artikelen ‘een jaar na corona’ zijn al geschreven, maar ze kwamen te vroeg. Ja, ja het briefje van Bruins en patiënt nul, dat was al op 27 februari vorig jaar. Ik wéét het. Maar geef toe: ook u haalde toen de schouders nog op en dacht: och het loopt wel los met dat virus. In Brabant moet iedereen dan wel thuiswerken en de ziekenhuizen in Italië stromen over, maar we bestellen nog gewoon een biertje aan de bar of vragen de buren op de koffie.