Een stelletje viespeuken zijn we - en daar geniet ik van (zolang het nog kan)

27 miljoen euro ‘Geroofde’ miljoenen­di­a­mant is van wereldbe­roem­de ontwerper: ‘Grootste steen van de hele beurs’

Het collier dat dinsdag vermoedelijk is gestolen op de kunstbeurs in Maastricht, is van de in Amerika geboren Joël Arthur Rosenthal, een van de grootste en meest gerespecteerde juwelenontwerpers ter wereld. Juwelenhistoricus Martijn Akkerman zegt, op basis van ‘meerdere bronnen uit de scene‘, dat het collier met daarin een kanariegele diamant zou zijn buitgemaakt. ,,Het gaat hier om de grootste en meest waardevolle steen van de beurs.” De kunstbeurs wil het bericht bevestigen noch ontkennen.

29 juni