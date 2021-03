Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 371. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

De tred op de avondwandeling is net wat lichter, de zon gaat wat spectaculairder onder, de brug is precies weer dicht als ik aan kom lopen, zodat ik niet eens mijn pas hoef in te houden, wat anders nooit zo is. Maar ja, dat doet een negatieve coronatest nou eenmaal met je.

Ze belden terwijl ik een andijviestamppotje maakte en het was wat ik al wel dacht, maar het blijft een aangename boodschap. Op de een of ander manier heb je toch het leven weer even verslagen, een overwinning geboekt op de kansberekening. Het eten smaakte beter, de wijn ook. En daarna natuurlijk snel een avondwandeling voor de avondklok.



Minder blij waren de kleintjes (ook schoon verklaard), want die hebben we gisteren direct weer naar school gebracht. ,,Mag dan in ieder geval de pop it mee’’, probeerden ze nog. ,,Nee, die laten we thuis.’’

Quote Ik schat dat het anderhalve cent kost om zo’n ding in China te maken en naar hier te vervoeren, waar het dan voor drie-eu­ro-vijfentach­tig in de winkel ligt

U kent die nog niet, de pop it? Hij heeft hier deze week zijn intree gedaan. Nieuwe rage op de schoolpleinen. En ik weet dat je dat soort dingen niet moet zeggen van nieuwe ontwikkelingen, want dat bestempelt je direct als oud en ouderwets: maar een stompzinniger gadget heb ik de afgelopen jaren niet gezien. In het museum van onnutte speeltjes staat deze hoog in de top-drie.

Het is een stukje felgekleurd plastic, vierkant of rond, met twintig tot dertig plastic bobbeltjes die je kunt indrukken. En dan? En dan niks. Dan kun je het speeltje weer omdraaien en de bobbeltjes van de andere kant indrukken. Ik schat dat het anderhalve cent kost om zo’n ding in China te maken en naar hier te vervoeren, waar het dan voor drie-euro-vijfentachtig in de winkel ligt onder de wervende tekst: ‘De nieuwe trend voor jong en oud! Pop it! Om stress situaties te verminderen! Het is een geweldig product en perfect om te gebruiken voor jong en oud.’ Gelukkig waren we al wat lege slogans gewend van de verkiezingen. Maar de gedachte dat onze kinderen over tien, twintig jaar moeten uitleggen hoe die coronatijd was. ‘Ja joh, veel doden, de ziekenhuizen vol, een avondklok... en we hadden natuurlijk de pop-it.’ De wat? ‘Nou eh..’

Enfin, zonder pop-it naar school. Maar toen ik ze daar afleverde had de kleinste wel een snottebel. Snel afgeveegd en liefst had ik een plakkertje op haar voorhoofd gedaan: geen corona. Echt niet!

