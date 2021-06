Eén vaccin van Pfizer, het andere van Janssen: waarom mag dit in Nederland nog niet?

video Meisje gereani­meerd bij speeltoe­stel in recreatie­park: ‘We hebben haar meteen uit het water gehaald’

8:17 Het meisje was buiten bewustzijn. Het zwemvest dat verplicht is in het aquapark hield haar drijvende, aldus Peter Kabalt, eigenaar van de familiecamping en recreatieplas in Kapel-Avezaath. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, maar het lijkt op een ongeluk op een speeltoestel. Het meisje is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.