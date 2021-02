‘Een virus? Laat me niet lachen. Ik zou wel dood willen, dus geef het me maar’

Huisartsen kunnen aan de bak met vaccineren, dit wordt de volgorde

12 februari Huisartsen in het zuiden van het land kunnen aan de bak: vanaf maandag starten ze in Zeeland met het vaccineren van 63- en 64-jarigen, zwaarlijvigen en mensen met het syndroom van Down. De prikken worden verdeeld per provincie, van zuid naar noord. Dat bevestigt het RIVM.