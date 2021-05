Een vuurpijl die ontploft in anus van een kat: Hettie van de dierenambulance ziet gruwelijke dingen

Onrust bij prikloca­tie AFAS Live, demonstran­ten ‘bedreigen' mensen in wachtrij

16:22 Bij een priklocatie in Amsterdam-Zuidoost is vandaag korte tijd onrust ontstaan nadat verschillende mensen in de wachtrij werden lastiggevallen door een groepje demonstranten. Dat bevestigt een woordvoerder van de GGD in Amsterdam. De politie kan het verhaal niet bevestigen, maar roept slachtoffers op om melding te doen als hen iets is overkomen.