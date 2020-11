Een week lang rellen: ‘Als het vuurwerkverbod niet wordt teruggedraaid, blijven we knallen’

Podcast Luister hier alle afleverin­gen van de podcast Gegijzeld

25 november In Gegijzeld gaat Arjan Erkel - bekend van zijn eigen gijzeling in Dagestan - in gesprek met bekende en minder bekende Nederlanders over moeilijke situaties in je leven en hoe je daar uit komt. Zijn eigen gijzeling komt aan bod, maar je hoort ook over tien jaar vastzitten in een Marokkaanse cel en overleven na een aanslag.