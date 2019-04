Eenbenige Karel hoort over zes weken of hij mag motorrijden

Snorfiet­sers vechten Amsterdams verkeersbe­sluit aan: ‘Ik laat me niet doodrijden’

16:37 In een volle rechtszaal vechten drie snorfietsers vandaag het nieuwe verkeersbesluit aan van de gemeente Amsterdam. Sinds gisteren mogen ze niet meer op het fietspad rijden, maar moeten ze met een helm op over de rijbaan. De snorfietsers vinden de nieuwe regel ,,levensgevaarlijk'', zei een van hen tegen de rechtbank in Amsterdam.