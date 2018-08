'Eenling' Brech is getraind om van de radar te verdwijnen

Jos Brech is een eenling. Gereserveerd, op zichzelf en geen prater. De natuurfanaat kan ook zomaar een maand aan de wandel gaan zonder telefoon of gps, zegt een goede bekende van Brech. ,,Ik heb nooit wat gemerkt.''

,,Dit is schrikken'', zegt buitensporter Siegurd van Leusen. Hij kent Jos Brech, verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, 'een jaar of twee'. Ze delen een passie voor het 'bushcraften', het overleven in de wilde natuur.

Samen zaten ze sinds vorig najaar in een stichting die berghut de Old Crow in de Vogezen beheert. In de bossen van Frankrijk worden bushcraftcursussen en wandelingen gehouden. In dat chalet zou Brech voor het laatst geweest zijn voor zijn vermissing.

Van Leusen sprak de Limburger een paar keer, onder meer tijdens een urenlange autorit naar de Vogezen vorig jaar. ,,Hij is niet echt een prater, hij is gewoon een eenling, heel erg op zichzelf.'' Na het overlijden van de beheerder van de berghut in de Vogezen - september vorig jaar - zou Brech die taak overnemen, weet Van Leusen. ,,Maar niemand kende hem echt, hij is niet iemand van de spotlights. Maar we hebben nooit iets geks gemerkt, het was een heel aardige man.''

Op YouTube staan instructievideo's van Brech.

Overleven

Bushcrafters als Brech beheersen allerlei technieken om zonder al te veel hulpmiddelen te overleven in de natuur. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat de Limburger inderdaad voorbereidingen trof om gedurende lange tijd uit beeld te blijven. Van Leusen: ,,Dat kan ik op afstand niet beoordelen.''

Sinds februari is Brech vermist. Vrienden en andere natuurfanaten ('Het is een klein wereldje') hebben uitgebreid naar hem gezocht. ,,Hij was plotseling spoorloos. Zelfs met zoekhonden is er gezocht. Maar dat leverde niks op'', zegt Van Leusen.

Bekenden konden toen alleen gissen naar de reden van vermissing. ,,Hij had wel vaker de neiging om lang te gaan wandelen zonder telefoon of gps. Dan ging hij op pad met wandelkaarten en keerde hij na een maand terug. Dat is Jos.''

Update: Tatverdächtig wegen Mordes! - "Jos Brech" - Dringend achterdochtig Uptdate: Jos wird des Mordes an einem 11 jährigen Kind verdächtigt. Wir suchen Jos Brech! Alles Infos im Video. Solltest du Hinweise zum Verbleib von Jos haben, dann wende dich bitte an die Polizei. Hashtag: #FindJos

Vanessa Blank, een bekende Duitse bushcrafter, had na de vermissing van Brech contact met zijn familie. Daarna nam ze een video op, waarin ze mensen oproept naar de Limburger uit te kijken. Blank geeft in de video allerlei details over Brech: zo heeft hij geen telefoon, heeft hij een litteken op zijn linkerknie en slaapt hij in een hangmat. Bovendien draagt hij een zelfgebreide trui met de tekst Save the Tiebel.

Wat Tiebel betekent, zegt Blank desgevraagd niet te weten. ,,Ik ken deze man niet, ik heb alleen contact gehad met zijn familie.'' Of Brech voor een écht lange tijd in de natuur kan overleven? ,,Dat kan ik niet beoordelen.''

Jos Brech is verdachte in de moordzaak van Nicky Verstappen.

Scouting

Brech was in de jaren 90 actief voor een scoutingvereniging in Heerlen en bij een vereniging in Nuth. Daar probeerde hij staflid te worden, maar volgens penningmeester Jo Dirks was Brech 'gewoon niet geschikt'. ,,Van die dingen waar het nu over gaat, met kinderen, heb ik nooit iets gemerkt. Hij voldeed gewoon niet. Het leidinggeven, zo'n heel proces, dat was te veel gevraagd. Toen hebben we hem verzocht te vertrekken."

De hut in de Vogezen van de stichting Randoloup NatureWise. Brech zou het beheer van de berghut overnemen.

Een bekende uit de Zuid-Limburgse scoutingwereld, waar Brech in de jaren 90 actief was, herinnert zich één specifiek detail: de toenmalig leider van de verkenners deed álles per fiets. ,,Ik denk dat hij geen rijbewijs had. Hoe ver het ook was, hij kwam altijd met de fiets."

Brech zou zich vrij plotseling uit het scoutingwereldje hebben teruggetrokken, nadat er geruchten waren opgedoken dat hij twee kinderen had betast. ,,Niet bij de scouting. Volgens mij is hij toen uit Limburg vertrokken. Daarna heb ik nooit meer iets van hem vernomen."