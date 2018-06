Eerbetoon aan nagellakheld Tijn

Onlangs kwam een collega van Jolanda Kolsteren aanzetten met een kruiswoordpuzzel. Vraag. Vier letters. Wie werd beroemd door nagels te lakken voor het goede doel? Antwoord: Tijn. Haar zoontje Tijn dus, het jongetje van zes dat zelf leed aan hersenstamkanker, maar zich inzette om anderen te helpen. Dankzij zijn actie voor serious request stroomden er uiteindelijk miljoenen binnen bij het glazen huis van 3FM. Voor het Rode Kruis was Tijn niet alleen de beste, maar ook meest bijzondere fundraiser die ze hebben gehad. Overal waar wordt verteld over Tijn, die alweer bijna een jaar dood is, raakt zijn verhaal mensen in het hart. Maar nergens meer dan in Nederland, waar zijn erfenis op nog zo veel meer plekken is te vinden. Mede dankzij Tijn is er hier een nieuwe machine voor de behandeling van hersenstamkanker. En zijn vader Gerrit vertelt trots over het lesboek, waarin zijn naam is te vinden. ,,Hij staat bij een hoofdstuk over sociaal ondernemen. Tijn is deel geworden van de Nederlandse geschiedenis.’’

Speeltuin

Het steunt zijn ouders, ook al is Tijn voor hun vooral het zoontje en broertje dat ze moeten missen bij al die gewone dingen die gezinnen doen. Het doet pijn, als Jolanda ziet hoe Ries nu in zijn eentje naar de speeltuin moet, of op vakantie op avontuur gaat. ,,Vroeger gingen ze samen op ontdekkingstocht, nu vertrekt Ries in zijn eentje.’’



Soms voelt het alsof het jaar zonder Tijn voorbij is gevlogen, zo goed kan ze zich de laatste periode van zijn leven nog herinneren. Het is alsof momenten daaruit op haar netvlies staan gebrand. ,,Andere dingen van een jaar geleden weet ik helemaal niet zo precies.’’



Gerrit: ,,Soms vergeten we haast wat hij allemaal heeft bereikt, hij is vooral onze zoon.’’ Maar de blauw gelakte pinknagel van de vader wijst ook op de grote trots, die hij ook voelt in de hal van het Rode Kruis gebouw, waar het weer gaat over al het moois dat hun zoon voor elkaar bokste. ‘Tijn kleurt onze wereld mooier’ staat er boven de tientallen potjes nagellak die op de wand van het Rode Kruis gebouw te vinden zijn.



Gerrit, Jolanda en Ries zetten gisteren de laatste drie op hun plek. Misschien zal Ries later op school zelf lezen over zijn broertje, in een lesboek, zegt zijn moeder nadien, terwijl ze Ries over zijn hoofd aait. ,,Een raar idee. Maar het laat zien dat hij echt iets heeft betekend.’’