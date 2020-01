Eerbetoon met Amerikaanse busjes voor bij brand in Duiven omgekomen Jan, Lenie en Leja (21)

Piloot zet 'bezwete' moslim uit vliegtuig op Schiphol vanwege bezorgde stewardes­sen: 45.000 euro boete

12:08 De Amerikaanse vliegmaatschappij Delta Air Lines heeft een boete van 45.000 euro gekregen omdat een moslim ten onrechte uit een vliegtuig op Schiphol is verwijderd. Een soortgelijk incident deed zich een paar dagen eerder voor in Parijs. Ook hiervoor is Delta Air Lines beboet.