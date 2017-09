Eerste aanhoudingen in Enschede op drukke dag van demonstraties

Een groep van circa 50 aanhangers van AFA wilden de Oude Markt in Enschede op, terwijl ze daar geen toestemming voor hadden. De arrestant werd aan de Tromplaan geboeid in een politiebusje afgevoerd.

De hele groep is gefouilleerd. Bij de persoon die nu is aangehouden, vond de politie iets in de tas. Wat daar in zat, is onduidelijk. Maar na de vondst werd de AFA-aanhanger in de boeien geslagen. Dat gebeurde op de hoek van de Tromplaan en de Nijverheidsstraat. De politie praatte Duits tegen deze persoon.