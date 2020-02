Eerste coronapatiënt in Nederland, de GGD onderzoekt zijn contacten

UPDATEIn Nederland is voor het eerst iemand besmet geraakt met het coronavirus. De patiënt, een 56-jarige man uit Loon op Zand, is kort geleden in de Italiaanse regio Lombardije geweest. Hij ligt in isolatie in een ziekenhuis in Tilburg. Hij zou ook carnaval hebben gevierd, de GGD onderzoekt nu zijn contacten.

Het RIVM meldde gisteravond dat het nieuwe coronavirus (COVID-19) was vastgesteld na onderzoek in een laboratorium. Het gaat om een man van 56 jaar oud die in isolatie ligt in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Hij is twee keer positief getest op het virus. ,,De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) zoekt op dit moment uit met wie de man in contact is geweest”, aldus het RIVM. De man heeft volgens diverse bronnen nog carnaval gevierd in zijn dorp Loon op Zand. De kans dat hij andere mensen dan heeft besmet, kan groter zijn als hij op dat moment al virus-klachten had. Zijn volwassen kinderen vierden carnaval in Tilburg, melden de bronnen.

Woensdag

De man werd woensdag al opgenomen in het ziekenhuis, meldt een woordvoerder: ,,De man wordt in isolatie verpleegd. In het kader van de privacy van de patiënt kan ik er verder weinig over zeggen.” Medewerkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zijn gisteravond bij elkaar geroepen. ,,We hebben ons net als alle ziekenhuizen voorbereid op de mogelijke opvang van de eerste patiënt. De hele wereld komt nu op ons af. Eerst gaan we intern patiënten en medewerkers informeren.”

De burgemeester van het Brabantse Loon op Zand, Hanne van Aart, is ‘enorm geschrokken’ dat het coronavirus is vastgesteld in haar regio. ,,Ik leef mee met deze meneer en zijn familie. We werken er met man en macht aan om deze besmetting in de kiem te kunnen smoren.”

Tilburg

De gemeente Tilburg neemt vooralsnog geen extra maatregelen, zegt een woordvoerder. ,,Vooral veel sterkte gewenst aan de patiënt en de familie”, laat de Tilburgse burgemeester Theo Weterings weten. ,,We hebben al het vertrouwen in het Elisabeth Ziekenhuis en de GGD. Die zijn er nu mee aan de slag.” Er is nauwgezet contact met het RIVM en ministerie van volksgezondheid, maar geen sprake van crisisoverleg. ,,We houden op dit moment elkaar goed op de hoogte, onder meer telefonisch. Eerst en vooral gaan onze zorg en aandacht uit naar de patiënt en zijn familie”, aldus Weterings.

Alert

Het RIVM blijft naar eigen zeggen alert op mogelijke nieuwe besmettingen en past hetzelfde protocol toe als er nieuwe besmettingen gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt

Nederland was al enige tijd bezig met de voorbereiding op een besmetting met het coronavirus. Er is een protocol opgesteld en het RIVM heeft een Outbreak Management Team (OMT) bij elkaar geroepen. Dat is een team van wetenschappers en artsen die gespecialiseerd zijn in infectieziekten.

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn nu rond de 60 mensen in Nederland getest. Ze bleken op één na niet besmet te zijn. Er zijn volgens het RIVM nog vier testen waarvan de uitslag nog moet komen.

Mark Rutte

Het is van belang adviezen van deskundigen over het coronavirus te blijven opvolgen nu in Nederland het eerste besmettingsgeval is geconstateerd. Dat zegt premier Mark Rutte in een eerste reactie op Twitter. Hij zegt in nauw contact te staan met verantwoordelijk minister Bruno Bruins, ‘onder andere over alle inspanningen die gedaan zijn om ons land hierop voor te bereiden’.