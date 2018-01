Eerste 'hindernisbaan' voor senioren die slecht ter been zijn

Op een speciaal parcours kunnen de gebruikers leren rolstoelrijden, lopen met de rollator en oefenen in het gebruik van de elektrische fiets. Er zijn verschillende hindernissen als stoepranden, klinkertjes, een zandbak, trappen, wildrooster, kunstgras en grint en goten in verschillende dieptes.



Bedenker is Erik Wallenburg (62), die sinds een jaar of zes zelf in een rolstoel zit. ,,Ik merkte dat er nergens rolstoeltrainingen zijn en dat ik soms vast kwam te zitten of dreigde om te vallen'', zegt hij. ,,Omdat ik nog jong ben, heb ik doorgezet, maar ouderen doen dat minder. Dan blijven ze noodgedwongen thuis en bewegen ze te weinig, terwijl ze eigenlijk moeten oefenen om hun angst te overwinnen. Gewoon uitproberen, in een veilige omgeving. Dat geldt ook voor mensen met een rollator of senioren in het algemeen.''