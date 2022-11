Eerste lokale matige vorst van het najaar gemeten, zondag (waarschijnlijk) schaatsen in Winterswijk

In het Drentse Eelde is zaterdagavond de eerste lokale matige vorst van het najaar gemeten. Het kwik zakte er om 21.20 uur tot -5,1 graden, meldt Weeronline.

De laatste keer dat het ergens in het land matig vroor, waarbij de temperatuur minimaal -5,0 graden moet zijn, was op 3 april. Op veel plaatsen in het oosten en zuiden daalde de temperatuur toen tot onder de -5 graden. In het Gelderse Deelen koelde het af naar -6,3 graden.

De eerste matige vorst van het najaar komt ditmaal vroeger dan normaal. Gemiddeld wordt het pas rond 1 december ergens in het land minimaal -5,0 graden. Vorig jaar gebeurde het later, toen zakte de temperatuur ook in Eelde op de late avond van 10 december onder de -5,0 graden. Uiteindelijk werd hier in de nacht nog -6,6 graden gemeten.

Winterswijk

De organisatie van de ‘wonderijsbaan’ in Winterswijk gaat er vanuit dat er zondagmorgen vanaf 8.15 uur geschaatst kan worden. Zaterdagmiddag rond 12 uur besliste de Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) een ijsvloer te maken. ,,We gaan sproeien”, zei Auke Spijkstra tegen De Gelderlander. Vanwege de goed geïsoleerde asfalt ondergrond en een uniek sproeisysteem, kan er in één nacht al een ijsvloer worden gecreëerd.

,,De vooruitzichten zijn goed: het ziet er naar uit dat het vannacht zeker 4 à 5 graden vriest. Dat is genoeg, al houden we natuurlijk een slag om de arm. We hopen een paar uur te kunnen schaatsen.” De laatste keer dat er werd geschaatst was op 3 april van dit jaar. Er lag toen 4 millimeter natuurijs.

De vroegste datum dat er ergens in het land matige vorst werd waargenomen was 7 oktober 1912. Toen werd het in Winterswijk -5,7 graden. Volgens Weeronline is er nog nooit een winterseizoen geweest waarin het nergens tot matige vorst kwam.

Matige vorst komt volgens het weerbureau in het westen van het land het minst vaak voor. Dat komt door de invloed van relatief warm zeewater. Hierdoor vriest het slechts op twee tot vijf dagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.