Eerste lokale warme dag van het jaar is een feit

De temperatuur heeft op sommige plaatsen in Nederland de 20 graden bereikt. Daarmee beleven we regionaal en later vanmiddag misschien ook wel landelijk de eerste warme dag van het jaar.

Om 13.10 uur was het in Hoek van Holland precies 20 graden en daarmee werd de grens bereikt die nodig is om van een warme dag te mogen spreken. Die eerste lokale warme dag is dit jaar drie dagen eerder dan gemiddeld, aldus Weeronline.

Weerplaza voorspelt dat het kwik omstreeks 15 uur in de zuidoostelijke helft van het land de 20 graden bereikt en mogelijk zelfs 21 graden. De eerste warme dag viel vorig jaar op 27 februari, extreem vroeg. Toen werd op het meetstation Arcen (gemeente Venlo) voor het eerst de 20 graden bereikt, meldt weervrouw Diana Woei.

Op sommige meetstations is met het bereiken van de 20 graden niet alleen sprake van de eerste warme dag maar ook van een datumrecord. “Zo kan vandaag op het hoofdstation De Bilt de warmste 5 april-dag van de meetreeks worden. Ook weerstations als Herwijnen, Cabauw, Woensdrecht, Lelystad en Marknesse kunnen mogelijk een dagrecord vestigen’’, aldus de weervrouw.

De vroegste datum van de eerste regionaal warme dag in de meetreeksen is 24 februari. Op die dag in 1990 werd het maar liefst 20,4 graden in Oost-Maarland bij het Limburgse Eijsden. Limburg en Brabant meten vaak eerder in het jaar warme dagen. Maart brengt in het zuiden regelmatig meer dan 20 graden. Dit jaar verliep maart volgens Woei zonnig maar was de aangevoerde lucht vaak tamelijk koel en is tot nu toe nog geen enkele warme dag geregistreerd.

Op veel plaatsen in Nederland wordt de eerste warme dag normaal gesproken in april genoteerd.

Natuurgebieden

Ondanks het mooie weer bleef het vanmorgen rustig in de meeste natuurgebieden in Nederland. Volgens woordvoerders van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer lijken mensen zich net als gisteren aan de voorschriften van de regering te houden en bewaren ze afstand in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

,,Mensen houden zich aan de oproep. Er zijn wel bezoekers, maar vooral wandelaars en fietsers. Er staan weinig auto’s op de parkeerplaatsen”, aldus de woordvoerder van Natuurmonumenten. Ook in de gebieden van Staatsbosbeheer is het vooralsnog rustig. ,,Het is nog te vroeg om een volledig beeld te geven, want de piek ligt meestal net na lunchtijd. Maar het is nu nog rustig”, zei de woordvoerder.

Om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven en als je naar buiten gaat dat in je eigen omgeving te doen. Ook moeten mensen een afstand van anderhalve meter bewaren.

Pollen en veel zon

Er is wel een keerzijde aan het zonovergoten en warme lenteweer, waarschuwt Weerplaza. “De natuur loopt bij temperaturen van 15 graden en hoger flink uit. De bomen gaan nu ook bloeien. Steeds meer berken zorgen voor hoge concentraties pollen. Bovendien worden met een wind vanaf het land ook de pollen van de buurlanden over ons land geblazen. Daardoor zijn er vooral in het zuidoosten heel veel pollen in de lucht.’’

Voor mensen met hooikoorts is het weer vrij ongunstig. Klachten als branderige ogen, niesbuien en last van de keel kunnen optreden bij hooikoortspatenten en moeten niet verward worden met de griepachtige verschijnselen veroorzaakt door het coronavirus.