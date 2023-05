Eerste lokale zomerse dag van het jaar in het vooruitzicht: tijd om te smeren

Vanaf Hemelvaart gaat de temperatuur weer verder oplopen en daarbij is het ook overwegend droog. ,,Fraai lenteweer voor tijdens het lange weekend dus’’, aldus meteoroloog Roosmarijn Knol van Weeronline . Vanaf woensdag is de zonkracht voor het eerst dit jaar 6, en dus kan de fles zonnebrandcrème tevoorschijn gehaald worden.

Een fraai weekend met veel zon en warm weer wordt deze week voor de derde keer op een rij opgevolgd door een temperatuurdip. Er steekt een frisse noordwestenwind op en de middagtemperatuur blijft dinsdag steken op 13 graden in de kustregio tot 15 graden dieper landinwaarts. Vooral het westen, noorden en noordoosten maken kans op een bui vanaf de Noordzee. Het zuiden en zuidwesten houden het vaker droog.

De noordwestenwind wordt komende dagen verruild voor een noordoosten- tot oostenwind. ,,Hierdoor wordt de koudste lucht teruggedrongen tot het hoge noorden en warmt onze omgeving geleidelijk op’’, legt Knol uit.

Temperatuur gaat oplopen

Woensdag vormt de overgangsdag. De temperatuur ligt rond 13 graden op de Waddeneilanden en 16 graden in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het blijft naar grote waarschijnlijkheid droog. Hoewel het nog fris is, is het in de zon in de tuin of op een terras al wel goed toeven.

Met een zonkracht die voor het eerst dit jaar 6 is, is het devies om je huid te beschermen. Veel sterker dan zonkracht 6 of 7 wordt het in Nederland in de zomer niet. De maat loopt van 1 tot en met 10 en geeft aan hoeveel uv-straling de aarde bereikt. Een onbeschermde huid kan bij zonkracht 6 tussen 12.00 en 15.00 uur binnen een kwartier tot halfuur al verbranden. Ook in het uur voor en na deze piek kun je verbranden, maar dan iets minder snel.

De temperatuur gaat tijdens de tweede helft van de week oplopen. De nachten verlopen nog wel fris. In de nacht van woensdag op donderdag daalt de temperatuur naar 3 graden. Aan de grond kan het tot vorst komen.

Warmer aanvoelen

Tijdens Hemelvaart, donderdag, zullen we overdag merken dat het warmer aanvoelt vergeleken met de eerste helft van de week. ’s Middags is het 15 à 16 graden met veel zon - opnieuw krachtig genoeg om te kunnen verbranden - en vriendelijke stapelwolken. ,,Smeer je goed in als je Hemelvaartsdag buiten bent voor een wandeling of fietstocht.”

Vrijdag gaat de temperatuur in de zuidelijke helft van het land weer bij 20 graden in de buurt komen. Tijdens het weekend komt daar nog een schepje bovenop met op grotere schaal 20-plus op de thermometers. De kans op neerslag blijft klein. Zondag verschijnen voor het eerst maximumtemperaturen boven 25 graden. Knol: ,,Mogelijk krijgen we dan de eerste lokale zomerse dag van het jaar!’’

Na het weekend schiet de luchtvochtigheid omhoog. ,,Samen met de bovengemiddelde temperaturen laat dit de onweerskansen gestaag oplopen’’, weet Knol.