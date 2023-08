Eerste Oekraïense restaurant opent in Scheveningen: ‘Sommige Nederlanders eten hier elke week’

Het eerste Oekraïense restaurant van Den Haag is te vinden in de Keizerstraat in Scheveningen. De naam: Sonya. Vernoemd naar het hondje dat het stelletje Anastasiia en Zina twee weken voor het begin van de oorlog adopteerde. ,,Daarna werd alles anders, dus is ze onze talisman.’’

Een gemengd gezelschap van buurtbewoners die uit nieuwsgierigheid zijn binnengelopen, Oekraïners die het restaurant mede als ontmoetingsplek voor de gemeenschap gebruiken en zelfs enkele Russisch sprekende gasten bezet op deze zondagmiddag de tafeltjes van Sonya Restaurant.

De drie Oekraïense initiatiefneemsters Natalia, Anastasiia en Sonya stralen van enthousiasme als ze gasten verwelkomen in hun gloednieuwe restaurant. Maar als Natalia Slobodian even gaat zitten met een kop koffie zucht ze diep. ,,Vandaag voel ik mij minder goed, want gisteren is een goede vriend van mij omgekomen in de oorlog”, vertelt ze. ,,Zo leven we elke dag. We genieten van ons restaurant, maar de gruwelijke oorlog gaat door.”

Restaurant-eigenaren Zina Vysotska en Anastasiia Kulikova woonden voor de Russische invasie in de Oekraïense havenstad Odesa, aan de Zwarte Zee. Zina werkte daar in een van de populairste restaurants van Odesa, het aan het strand gelegen restaurant Shalanda. ,,De naam van dat restaurant betekent vissersboten”, vertelt Zina.

Haar woorden worden vertaald door haar partner Anastasiia, aangezien ze geen Engels spreekt. De twee leefden een gelukkig leven in de stad aan zee, tot ze plots moesten vluchten. ,,Het is heel snel gegaan”, vertelt Anastasiia. ,,Ineens waren we in Polen. Daar zijn we een paar weken geweest, voordat we via Duitsland naar Nederland gekomen zijn.”

Gemeenschap

Daar sta je dan, met een auto, een paar tassen en een hondje. In een land waar je de taal niet spreekt, niemand kent, geen huis hebt en geen werk om jezelf te onderhouden.

De snel gegroeide Oekraïense gemeenschap in Nederland helpt het stel en al snel vinden ze een onderkomen en werk. Zina werkt bij verschillende restaurants in de regio Den Haag. Zo leert ze Natalia Slobodian kennen, een Oekraïense die al vijftien jaar in Nederland woont en ook in de horeca werkt.

,,Ik woonde al lang voor de oorlog in Nederland”, vertelt Natalia, die goed Nederlands met een stevig accent spreekt. Ze komt uit een heel ander deel van Oekraïne dan het stel, namelijk de stad Khmelnitskiy, gelegen in het westen van het land halverwege Lviv en Kyiv. Voor de oorlog had die stad een kwart miljoen inwoners. ,,Toen ik de dames ontmoette, zag ik direct dat ze grootse plannen in het leven hebben en vol energie zitten.”

Al snel ontstaat het plan om een eigen Oekraïens restaurant te openen. ,,Zodra Zina het pand in de Keizerstraat van binnen zag, besloot ze dat dit haar restaurant ging worden”, vertelt Anastasiia. ,,Er hingen nog mooie lampen en er stonden tafels die precies pasten bij het zee-gevoel dat we graag wilden uitstralen. Alleen nieuwe stoelen en een likje verf en we zouden klaar zijn.”

In een donkere tijd waarin zo veel tegen zit ontstond er ineens een sterke energie doordat allerlei mensen ons steunden

Wat zo eenvoudig klinkt, was in de praktijk een moeilijk proces. ,,De makelaar ziet drie Oekraïense vrouwen staan die hier helemaal niks hebben. Natuurlijk vraagt die zich dan af of het wel een goed idee is”. Met de hulp van een vriend die goed in financiën is, wordt snel een bedrijfsplan gemaakt. Het is Natalia die uiteindelijk de benodigde financiering en garanties regelt.

,,Ik heb gewoon tegen al mijn vrienden gezegd dat we dit zouden gaan doen en om hulp gevraagd. Zo hebben we het allemaal bij elkaar gekregen.” Anastasiia knikt enthousiast mee. ,,In een donkere tijd waarin zo veel tegen zit ontstond er ineens een sterke energie doordat allerlei mensen ons steunden”, vertelt ze. ,,Ineens werd het werkelijkheid.”

Natuurlijk krijgt Sonya Restaurant veel Oekraïense gasten, maar het drietal wil graag ook Nederlanders en de internationale gemeenschap in Den Haag aanspreken met hun restaurant. ,,Voor Oekraïners is het een plek waar ze weer een beetje een gevoel van thuis kunnen ervaren en samen kunnen komen”, vertelt Natalia.

,,De vele verschillende hulporganisaties die steun regelen voor Oekraïne komen hier bijvoorbeeld vaak samen. Maar we hebben ook al heel veel Nederlandse en internationale gasten die zo enthousiast zijn over het Oekraïense eten dat ze regelmatig terugkomen, sommigen wel elke week.”

Haringpaté

De gerechten in het restaurant beschrijven de drie als Oekraïens met een sterke invloed van zee en de keukens van omliggende landen. ,,Odesa is een echte havenstad, dus de lokale keuken is enorm beïnvloed door gerechten vanuit bijvoorbeeld Moldavië, Bulgarije, Roemenië en Georgië”, vertelt Natalia. ,,Om op de smaak van de lokale Scheveningers in te spelen gebruiken we ook veel vis, mosselen en natuurlijk haring.”

Een voorbeeld van een klassiek gerecht uit Odesa dat het restaurant serveert is forshmak, een haringpaté voor op brood. ,,Het is van oorsprong een Joods gerecht, Odesa is een stad waar veel Joodse mensen wonen.”

Perspectief op een einde aan de oorlog lijkt er op dit moment geheel niet te zijn. Maar mocht het op een gegeven moment weer veilig zijn om terug te gaan, dan is een terugkeer niet meteen vanzelfsprekend. Het drietal wil nu vooral van het restaurant in Scheveningen een succes te maken. ,,Natuurlijk volgen we elke dag met veel verdriet en woede wat er thuis gebeurt”, vertelt Natalia. ,,We proberen vanaf hier zo veel mogelijk te helpen. Maar het restaurant is nu ons leven. Daar focussen we ons op.”

Wat moet je geproefd hebben bij Sonya Restaurant Borsjtsj

Een Oekraïense klassieker. Rode bietensoep met varkensvlees, kool, aardappel, wortel, knoflook en dille. Geserveerd met zure room en brood. Volledig scherm Het typische Oekraïense gerecht Borsjtsj, bereid door Sonya Restaurant © Anastasiia Kulikova Anastasiia Kulikova

Het typische Oekraïense gerecht Borsjtsj, bereid door Sonya Restaurant, het eerste Oekraïense restaurant van Den Haag. Golubtsy

Koolbladeren, gevuld met rijst en vlees en geserveerd met zure room. Forshmak

Typisch gerecht uit Odesa. Haringpaté met appel en ui, geserveerd met brood. Syrniki

Een populair Oekraïens dessert. Een pannenkoek gevuld met hüttenkäse.

