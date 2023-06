Eerste officiële zomerse dag is een feit, zaterdag hitteprotocol voor verkeer

De eerste officiële zomerse dag van dit jaar is een feit. De temperatuur in De Bilt steeg om 12.20 uur naar 25,5 graden. Deze eeuw gebeurde dat volgens Weeronline niet eerder zo laat in het jaar. Nederland bereidt zich ondertussen voor op een tropisch weekend.

Rijkswaterstaat stelt zaterdag het hitteprotocol in. Dat houdt in dat automobilisten die met pech langs de snelweg komen te staan zo snel mogelijk te helpen.

Het protocol is van kracht wanneer er volgens het KNMI een grote kans is op temperaturen van 30 graden of hoger. ‘Bij extreme warmte nemen we extra maatregelen om gestrande automobilisten op de snelweg direct naar een locatie met voorzieningen te brengen’, schrijft Rijkswaterstaat. Als ze een melding binnenkrijgen, wordt er meteen een berger ingeschakeld die de gestrande automobilist naar een veilige locatie brengt. ,,Daar kan de schaduw worden opgezocht en zijn water en andere voorzieningen aanwezig”, aldus Rijkswaterstaat.

Weggebruikers krijgen het advies goed voorbereid en alert te zijn bij hitte. ,,Neem voldoende drinkwater mee, mede omdat de concentratie door hitte kan afnemen. Daarnaast is het ook handig om een paraplu mee te nemen, deze kan als parasol dienen als je bij pech veilig achter de vangrail op een weginspecteur of de berger wacht.”

Vooralsnog geldt het protocol zaterdag voor de provincies Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg van 10:00 tot 22:00 uur.

Droogte

Het neerslagtekort in Nederland stijgt de afgelopen dagen snel, aldus Rijkswaterstaat en het KNMI. Het tekort aan regen nadert de stand van het droogste jaar 1976. Hoewel door gebrek aan regen op een aantal plekken in het land sproeiverboden gaan gelden, zijn er volgens Rijkswaterstaat nog geen grote problemen. Door het natte voorjaar is de grondwaterstand goed op peil.

Waterschap Zuiderzeeland pompt extra water vanuit het Markeermeer naar het Veluwemeer. Het schap doet dat op verzoek van Rijkswaterstaat, omdat het waterpeil in het Veluwemeer door de zakkende waterstand in de grote rivieren, verdamping en gebrek aan regen zakt. Het extra water is nodig om te voorkomen dat dijken en kades langs het meer uitdrogen. Ook de recreatievaart profiteert van een goed waterpeil in het Veluwemeer, aldus de dienst.

Zwemgevaar

De Nationale Raad Zwemveiligheid roept zwemmers op het risico van zwemmen in het water niet te onderschatten. ‘De ervaring leert dat mensen op dit soort dagen de risico’s van zwemmen in open water onderschatten’, schrijft de raad in een persbericht. ‘Onverwachte stroming, temperatuurverschillen (het water is nu nog erg koud en kan leiden tot kramp en onderkoeling), overschatting van de eigen zwemvaardigheid en alcoholgebruik vormen specifieke risicofactoren.’ Met de campagne ‘Wie checkt jou?’ wil de raad mensen aanmoedigen om van te voren af te spreken wie je in de gaten houdt tijdens het zwemmen.

Kans op hittegolf

Dit weekend kan de temperatuur landelijk stijgen naar een tropische 30 graden en regionaal zelfs 31 graden. Ook de nachten worden warm en Weeronline spreekt zeker in stedelijke gebieden van ‘echte plaknachten’. Na het weekend blijft het warm en is er kans op een regionale hittegolf. De zon is met zonkracht 7 erg krachtig. Vorig jaar werd de eerste officiële zomerse dag van het jaar op 15 mei gemeten, in 2021 was dat op 1 juni het geval. De laatste keer dat het landelijk pas zo laat warmer werd dan 25 graden was in 1994. Toen was het pas op 24 juni zover.

Bekijk de weersverwachting voor de komende dagen in onderstaande video:

Het KNMI waarschuwt voor extreem weer via kleurcodes, maar wat houden die precies in? (video):