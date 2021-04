Eerste terrasdag wordt aangenaam zonnig: ‘Een graadje minder zal niemand erg vinden’

De buitenterrassen gaan volgende week woensdag weer open. Is het dan ook terrasweer? Zeker wel, voorspelt Weerplaza. Verwacht niet in je T-shirt of korte broek weer aan het bier te kunnen, maar met een graadje of 15, een zonnetje en bescheiden wind zal het zeker aangenaam toeven zijn.

Het kabinet kondigde gisteren de zo gehoopte versoepelingen aan, waar iedereen zo naar snakt. Vooral de heropening van de horecaterrassen op 28 april - van 12.00 tot 18.00 uur - wordt door velen met gejuich ontvangen. Welk weer kunnen we dan verwachten?



,,Er zitten nog wat onzekerheden in, maar de woensdag ziet er best aardig uit‘’, zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,De temperatuur is wat aan de magere kant, maar als je in de zon zit en uit de wind blijft kan het best aangenaam zijn.‘’

Niet ongebruikelijk

Klaassen verwacht dat het bij de heropening van de terrassen ongeveer 15 graden zal zijn in midden van het land. In het zuiden kan het een graadje warmer worden, in het noorden iets koeler. De temperatuur is niet ongebruikelijk eind april, waar het gemiddeld rond de 16 graden is.

,,Het is volgende week woensdag in ieder geval droog met enkele stapelwolken‘’, verwacht Klaassen. ,,Er is ruimte voor de zon en de wind heeft ongeveer kracht 3. Als de zon doorbreekt en de terrassen liggen uit de wind, zoals vaak in steden, is het best lekker. Verwacht geen 20 of 25 graden, dus neem een vestje mee. Maar ik denk dat mensen er zo op gebrand zijn om weer op een terras te kunnen zitten, dat ze een graadje minder niet erg zullen vinden.‘’

Wisselvalliger

Na woensdag blijft de temperatuur volgens Weerplaza ongeveer hetzelfde. Klaassen: ,,Maar het wordt dan wisselvalliger en de kans op een bui wordt groter, maar dat is heel lokaal.‘’

Op Koningsdag, volgende week dinsdag, blijft het in ieder geval droog, zo is de verwachting van Weerplaza. De kans op een warme verjaardag van koning Willem-Alexander is bijzonder klein. Het wordt een graad of 14 à 15 in het midden van het land. ,,Er zijn zonnige periodes en de kans op neerslag is klein, dus het is zeker een dag om lekker naar buiten te gaan.‘’

En wat kunnen we vandaag verwachten?