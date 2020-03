Eerste test wijst uit: meerdere gevallen van corona in Twente

Meerdere mensen in Twente zijn zeer waarschijnlijk besmet met het coronavirus. Uit een eerste test blijkt dat zij het virus onder de leden hebben. Een tweede test moet dit bevestigen. Op dat moment brengt de GGD dat officieel naar buiten. Tot die tijd wil de gezondheidsdienst daar nog niets over zeggen.

Woensdagavond werd bekend dat een vrouw uit Borne de eerste coronapatiënt in Twente is. Zij heeft het virus opgelopen tijdens een skivakantie in Noord-Italië. Gisteren werd bekend dat een gezin uit de Duitse plaats Ahaus met het coronavirus is besmet via de Bornse.

Ziekteverschijnselen

Het gezin had afgelopen zondag contact met de vrouw. Donderdag informeerden ze de regionale gezondheidsdienst van de gemeente Borken, omdat ze ziekteverschijnselen vertoonden. De gezondheidsdienst in Duitsland brengt nu de contacten van de vijf gezinsleden in beeld. Afhankelijk van die uitslag worden eventueel nieuwe maatregelen genomen. Uit voorzorg is donderdagavond de Irena-Sendler-Gesamtschule gesloten, de school waarop twee van de besmette kinderen zitten.

Bij ziekenhuis MST in Enschede worden medewerkers van de spoedeisende hulp nauwlettend in de gaten gehouden. Afgelopen woensdag meldde een coronapatiënt zich op de spoedeisende hulp. Het was op dat moment nog niet bekend dat de patiënt besmet was met het virus.

Werk

Medewerkers die contact hebben gehad met de patiënt zijn gewoon aan het werk zolang ze geen klachten hebben. Zo gauw ze last krijgen van verkoudheid of koorts, moeten ze thuis blijven en zich direct bij de bedrijfsarts melden. Het virus is namelijk pas besmettelijk als iemand klachten heeft. Op dat moment wordt ook getest of ze corona hebben.