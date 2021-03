Eerste verdachten in megamoordzaak Marengo vanuit Vught naar Amsterdam gebracht

Het ‘monsterproces’ gaat vandaag na drie jaar voorbereiding inhoudelijk van start. Zeventien verdachten worden vervoerd naar de zwaar bewaakte gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Alle ogen zijn gericht op één man: hoofdverdachte in de megamoordzaak, Ridouan Taghi.



Na zijn arrestatie in Dubai en overbrenging naar Nederland, in december 2019, heeft Taghi (43) zich op tussentijdse zittingen in het proces nog niet laten zien. Maandag verschijnt Taghi, die onmiskenbaar een reputatie als schrik van de onderwereld heeft opgebouwd, naar verwachting wel in de zittingszaal.



De beveiligingsmaatregelen rondom het strafproces zijn de grootste ooit, zegt een teamchef van het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT). Het BOT is verantwoordelijk voor het vervoer van de verdachten naar de beveiligde rechtbank in Amsterdam en weer terug.